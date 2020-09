Referendum Svizzera, bocciata proposta anti-immigrazione (Di domenica 27 settembre 2020) Le prime proiezioni sul Referendum in Svizzera contro la libera circolazione delle persone con l’Ue indicano che gli elettori elvetici hanno deciso di bocciare la proposta sovranista. BERNA – La Svizzera conferma gli accordi che garantiscono la libertà di circolazione tra il Paese elvetico e le nazioni dell’Unione Europea. Questo l’esito del Referendum promosso dai sovranisti stando alle rivelazioni dell’istitutogfs.bern poco dopo la chiusura dei seggi. Il Referendum della destra sovranista Il Referendum è stato chiesto dall’Unione Democratica di Centro (o Schweizerische Volkspartei, Svp). Il partito di destra, che ha la maggioranza relativa in Parlamento, ha impostato la campagna su toni ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020) Le prime proiezioni sulincontro la libera circolazione delle persone con l’Ue indicano che gli elettori elvetici hanno deciso di bocciare lasovranista. BERNA – Laconferma gli accordi che garscono la libertà di circolazione tra il Paese elvetico e le nazioni dell’Unione Europea. Questo l’esito delpromosso dai sovranisti stando alle rivelazioni dell’istitutogfs.bern poco dopo la chiusura dei seggi. Ildella destra sovranista Ilè stato chiesto dall’Unione Democratica di Centro (o Schweizerische Volkspartei, Svp). Il partito di destra, che ha la maggioranza relativa in Parlamento, ha impostato la campagna su toni ...

