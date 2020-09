Campania, nuova ordinanza di De Luca: obblighi per chi rientra dall’estero (Di domenica 27 settembre 2020) E’ in pubblicazione l’allegata ordinanza n.74, firmata dal Presidente De Luca, che prevede una serie ulteriori di misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall’estero atterrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario, nelle … L'articolo Campania, nuova ordinanza di De Luca: obblighi per chi rientra dall’estero Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 settembre 2020) E’ in pubblicazione l’allegatan.74, firmata dal Presidente De, che prevede una serie ulteriori di misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall’estero atterrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario, nelle … L'articolodi Deper chidall’estero Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

