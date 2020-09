Allerta meteo arancione in atto, da domani diventa gialla fino a martedì (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ in vigore sull’intero territorio regionale fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, l’Allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore arancione. Le precipitazioni saranno particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi, per poi diminuire progressivamente a partire dalla serata. Da domani mattina alle 6 di martedì 29 settembre si passa ad una criticità gialla: la protezione civile della regione Campania ha infatti prorogato l’Allerta meteo di ulteriori 24 ore abbassando però il livello di criticità. Da domani le precipitazioni ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ in vigore sull’intero territorio regionalealle 6 dimattina, lunedì 28 settembre, l’per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore. Le precipitazioni saranno particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi, per poi diminuire progressivamente a partire dalla serata. Damattina alle 6 di martedì 29 settembre si passa ad una criticità: la protezione civile della regione Campania ha infatti prorogato l’di ulteriori 24 ore abbassando però il livello di criticità. Dale precipitazioni ...

