Serie A, Inter-Fiorentina 4-3. Vincono Lazio, Atalanta e Benevento (Di sabato 26 settembre 2020) Serie A, i risultati delle partite in programma per la giornata di sabato 26 settembre 2020. Apre Torino-Atalanta, chiude Inter-Fiorentina. Sono quattro le partite di Serie A in programma per la giornata di sabato 26 settembre. Apre la seconda giornata di campionato la sfida tra Torino e Atalanta, poi in campo Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento. Chiude il big match tra Inter e Fiorentina (di seguito il programma della seconda giornata di campionato). Serie ASerie A, i risultati delle partite di oggi 26 settembre 2020 Torino-Atalanta 2-4Cagliari-Lazio 0-2Sampdoria-Benevento 2-3Inter-Fiorentina ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020)A, i risultati delle partite in programma per la giornata di sabato 26 settembre 2020. Apre Torino-, chiude. Sono quattro le partite diA in programma per la giornata di sabato 26 settembre. Apre la seconda giornata di campionato la sfida tra Torino e, poi in campo Cagliari-e Sampdoria-. Chiude il big match tra(di seguito il programma della seconda giornata di campionato).A, i risultati delle partite di oggi 26 settembre 2020 Torino-2-4Cagliari-0-2Sampdoria-2-3...

SkySport : INTER-FIORENTINA 4-3 Risultato finale ? ? #Kouame (3') ? #LautaroMartinez (45+2') ? aut. #Ceccherini (52') ?… - GoalItalia : Fuori Asamoah e Joao Mario: la lista dell'#Inter per la Serie A ???? - tuttosport : #Inter-#Fiorentina, intervento choc di #Barella su #Ribery: la fotosequenza ?? ?? - StevePugMag : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT E, alla fine, arriva l'Inter! ?? Il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ?? #FORZAINTER ???? https… - VailatiSergio : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT E, alla fine, arriva l'Inter! ?? Il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ?? #FORZAINTER ???? https… -