Live Torino-Atalanta 1-2 | Gomez e Muriel ribaltano Belotti

fcin1908it : LIVE SERIE A – Torino-Atalanta 1-2: gran gol di Muriel, nerazzurri in vantaggio - - zazoomblog : Torino Atalanta 0-0 LIVE: traversa di Zaza - #Torino #Atalanta #LIVE: #traversa - zazoomblog : Live Torino-Atalanta 1-1: Gomez risponde subito a Belotti - #Torino-Atalanta #1-1: Gomez - fcin1908it : LIVE SERIE A – Torino-Atalanta 1-1: arriva subito il pareggio con Gomez - - enslin_milan : RT @footballitalia: GOAL!!! Torino 1-0 Atalanta (Belotti 10) -

Ultime Notizie dalla rete : Live Torino

Sabato di debutto all'Olimpico Grande Torino: quello di Giampaolo sulla panchina granata nello stadio di casa e quello in campionato dell'Atalanta, che ha saltato la prima di campionato a Roma contro ...I granata devono riscattare la sconfitta di Firenze e il pesante 0-7 dello scorso anno con i nerazzurri in casa. Il Gallo non ha mai segnato ai bergamaschi in carriera ...