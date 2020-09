INPS: l’uomo di Di Maio, il presidente Tridico, raddoppia il proprio stipendio (Di sabato 26 settembre 2020) Lo stipendio di Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, è stato raddoppiato dal Governo durante l’estate. Un bel premio per la gestione – tutt’altro che eccellente – dei pagamenti promessi nel corso del lockdown. Un sostanzioso aumento di stipendio con tanto di arretrati. E’ la bella sorpresa che il Governo ha riservato al presidente dell’INPS Pasquale Tridico, … L'articolo INPS: l’uomo di Di Maio, il presidente Tridico, raddoppia il proprio stipendio proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 settembre 2020) Lodi Pasqualedell’, è statoto dal Governo durante l’estate. Un bel premio per la gestione – tutt’altro che eccellente – dei pagamenti promessi nel corso del lockdown. Un sostanzioso aumento dicon tanto di arretrati. E’ la bella sorpresa che il Governo ha riservato aldell’Pasquale, … L'articolo: l’uomo di Di, ililproviene da leggilo.org.

diTerralba : #Tridico, presidente #INPS, annuncia una svolta 'epocale' (sic!) per l'ente pubblico. Aumentano le pensioni? Abbas… - MaryWinner6 : RT @lucabattanta: L'opzione pensionistica donna, in caso di transizione di genere, come si concilia con una vita lavorativa svolta come uom… - mariorisaliti1 : RT @lucabattanta: L'opzione pensionistica donna, in caso di transizione di genere, come si concilia con una vita lavorativa svolta come uom… - luca_lammerding : RT @lucabattanta: L'opzione pensionistica donna, in caso di transizione di genere, come si concilia con una vita lavorativa svolta come uom… - suitetti : RT @lucabattanta: L'opzione pensionistica donna, in caso di transizione di genere, come si concilia con una vita lavorativa svolta come uom… -

Ultime Notizie dalla rete : INPS l’uomo Fidanzati uccisi a Lecce, un sospettato per la morte di Daniele De Santis ed Eleonora Manta Corriere della Sera