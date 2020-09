Il Cts boccia il piano delle regioni: «Negli stadi non più di mille spettatori» (Di sabato 26 settembre 2020) regioni respinte, ancora accesso ridotto Negli stadi italiani. Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione avvenuta ieri, si è allineato alla posizione del governo bocciando l’ipotesi dell’incremento del numero dei tifosi Negli stadi di Serie A, fino al 25% della capienza delle strutture. Non ci sono al momento le condizioni epidemiologiche per l’accelerata alla riapertura, non avrà dunque esecuzione il documento approvato due giorni fa dalla Conferenza delle regioni – con la posizione negativa della Regione Lazio che aveva abbandonato il … Continua L'articolo Il Cts boccia il piano delle regioni: ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 settembre 2020)respinte, ancora accesso ridottoitaliani. Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione avvenuta ieri, si è allineato alla posizione del governondo l’ipotesi dell’incremento del numero dei tifosidi Serie A, fino al 25% della capienzastrutture. Non ci sono al momento le condizioni epidemiologiche per l’accelerata alla riapertura, non avrà dunque esecuzione il documento approvato due giorni fa dalla Conferenza– con la posizione negativa della Regione Lazio che aveva abbandonato il … Continua L'articolo Il Ctsil: ...

