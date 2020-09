"Cinque giorni per un tampone, si rischia il blocco del Paese": l'allarme dei pediatri (Di sabato 26 settembre 2020) Il sistema organizzativo dei tamponi per rilevare l’eventuale positività al SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole “non sta funzionando”: ad affermarlo è il presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Paolo Biasci. “I tempi tra la richiesta del tampone da parte del pediatra e l’arrivo del risultati sono infatti troppo lunghi, in media 5 giorni”, ha aggiunto.Secondo Biasci, “questo denota un deficit organizzativo grave ed il rischio è che si blocchi il Paese, perché i genitori restano bloccati insieme ai figli, magari un’intera settimana per poi avere un risultato del tampone negativo”. “Le Regioni - afferma all’ANSA - devono impegnare più risorse per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Il sistema organizzativo dei tamponi per rilevare l’eventuale positività al SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole “non sta funzionando”: ad affermarlo è il presidente della Federazione italiana medici(Fimp) Paolo Biasci. “I tempi tra la richiesta delda parte del pediatra e l’arrivo del risultati sono infatti troppo lunghi, in media 5”, ha aggiunto.Secondo Biasci, “questo denota un deficit organizzativo grave ed il rischio è che si blocchi il, perché i genitori restano bloccati insieme ai figli, magari un’intera settimana per poi avere un risultato delnegativo”. “Le Regioni - afferma all’ANSA - devono impegnare più risorse per ...

