Arrivano i prof: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Rai 3 (Di sabato 26 settembre 2020) Siete in cerca di un'esilarante commedia? Allora Arrivano i prof potrebbe fare proprio al caso vostro! Lo spassoso lungometraggio, in onda stasera 26 settembre 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta da Ivan Silvestrini e rappresenta l'adattamento cinematografico del film francese Les profs del 2013, a sua volta tratto da un fumetto transalpino.Segui Termometro Politico su Google News L'allegra pellicola, diffusa da 01 Distribution, ha potuto contare sulla canzone scritta appositamente da Rocco Hunt, le musiche di Michele Braga, la fotografia di Lorenzo Adorisio mentre la sceneggiatura è stata affidata a Michele Abatantuono e Giorgio Glaviano. L'opera inoltre ha ottenuto una candidatura Nastri d'argento e incassato in Italia 2,1 milioni di euro.

