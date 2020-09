USA: Prima condanna a morte nell’era di Trump eseguita su un afro americano (Di venerdì 25 settembre 2020) Pena di morte con iniezione letale nella prigione governativa di Terre Haute, nell’Indiana, per il quarantenne Christopher Vielva, il primo afroamericano ucciso dalla giustizia federale di Trump ( la settima esecuzione federale dopo il ripristino da parte di Trump a Luglio dell’anno corrente). Il crimine di cui si era macchiato risale al 1999, quando, alla tenera età di 19 anni, Christopher Vielva e il suo gruppo di amici, presero in ostaggio rapinarono e uccisero con un colpo di pistola, una coppia di religiosi in vacanza in Texas, Todd e Stacie Bagley. Proteste della madre e dei militanti All’esterno della prigione la madre del detenuto e i militanti del Death Penality Action si sono riuniti per protestare contro la pena di morte, e contro ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Pena dicon iniezione letale nella prigione governativa di Terre Haute, nell’Indiana, per il quarantenne Christopher Vielva, il primoucciso dalla giustizia federale di( la settima esecuzione federale dopo il ripristino da parte dia Luglio dell’anno corrente). Il crimine di cui si era macchiato risale al 1999, quando, alla tenera età di 19 anni, Christopher Vielva e il suo gruppo di amici, presero in ostaggio rapinarono e uccisero con un colpo di pistola, una coppia di religiosi in vacanza in Texas, Todd e Stacie Bagley. Proteste della madre e dei militanti All’esterno della prigione la madre del detenuto e i militanti del Death Penality Action si sono riuniti per protestare contro la pena di, e contro ...

