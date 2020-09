UEFA, risarcimento per i club costretti al campo neutro (Di venerdì 25 settembre 2020) La UEFA ha adottato alcune misure in vista della fase a gironi della UEFA Champions League, per poter fare conciliare la competizione con eventuali problemi legati all’emergenza Coronavirus. Per edempio, le gare dei gironi si potranno giocare fino a gennaio in caso di rinvii, ma non solo. La UEFA – scrive AP News – ha … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Laha adottato alcune misure in vista della fase a gironi dellaChampions League, per poter fare conciliare la competizione con eventuali problemi legati all’emergenza Coronavirus. Per edempio, le gare dei gironi si potranno giocare fino a gennaio in caso di rinvii, ma non solo. La– scrive AP News – ha … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

aylaf__ : RT @CalcioFinanza: #UEFA, un risarcimento per i club costretti a giocare in campo neutro nelle fasi a gironi di #Champions ed #EuropaLeague… - CalcioFinanza : #UEFA, un risarcimento per i club costretti a giocare in campo neutro nelle fasi a gironi di #Champions ed… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie UEFA, risarcimento per i club che giocheranno in campo neutro: La UEFA ha adottato alcune misure… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA risarcimento UEFA | risarcimento per i club costretti a giocare in campo neutro Zazoom Blog UEFA, risarcimento per i club costretti al campo neutro

La UEFA ha adottato alcune misure in vista della fase a gironi della UEFA Champions League, per poter fare conciliare la competizione con eventuali problemi legati all’emergenza Coronavirus. Per edemp ...

ZANIOLO si opera nella clinica di Ibra? Ipotesi Austria. Fifa rimborsa la Roma

La Roma riceverà un rimborso di un milione di euro da parte della FIFA dopo l'infortunio capitato a Nicolò Zaniolo. E' la somma che, riporta La Repubblica, copre lo stipendio per tutta la durata dell' ...

La UEFA ha adottato alcune misure in vista della fase a gironi della UEFA Champions League, per poter fare conciliare la competizione con eventuali problemi legati all’emergenza Coronavirus. Per edemp ...La Roma riceverà un rimborso di un milione di euro da parte della FIFA dopo l'infortunio capitato a Nicolò Zaniolo. E' la somma che, riporta La Repubblica, copre lo stipendio per tutta la durata dell' ...