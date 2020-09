Tg Scuola | edizione del 25 settembre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) Una scuola rinnovata, ricostruita. Una scuola più sicura e più accogliente. È la scuola che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina immagina di realizzare con i fondi del Recovery Fund messi a disposizione per il comparto scuola, come ha spiegato nel corso dell’audizione in commissione cultura alla Camera. Per la ministra, i fondi andrebbero investiti per diminuire il sovraffollamento delle classi, contrastare la dispersione scolastica, investire nella mobilità internazionale e costruire e innovare gli edifici scolastici.”Abbiamo il compito di mettere al centro gli interessi, i diritti e le aspettative di studenti e studentesse”, ha detto Azzolina.Scuola, si ricomincia in altre cinque regioni