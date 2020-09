Stefano Domenicali è il nuovo Ceo della Formula 1

Leggi su zon

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ai vertici1 siederà un italiano: l’ex team principalFerrari, e amministratore delegato di Lamborghini,sostituirà da gennaio Chase Carey come Ceo E’ arrivata l’ufficialità tanto attesa: l’ex team principalFerrari,, sarà ilCeo1 a partire da gennaio 2021.lascia dunque l’incarico di presidente e amministratore delegato di Lamborghini, andando a sostituire Chase Carey nella massima carica del Circus automobilistico. Queste le sue parole rilasciate in una nota stampa: “Sono entusiasta di entrare a far parte ...