Serie C, arriva la conferma di Ghirelli: “Da domani inizia ufficialmente il campionato” (Di venerdì 25 settembre 2020) "Si gioca. Da domani ha ufficialmente inizio il campionato Serie C 2020-2021”.Parola del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che, dopo la notizia diffusa questa mattina sull'accordo trovato tra Lega Pro e Aic che scongiurava l'ipotesi protesta, ha confermato che le squadre già a partire da domani scenderanno in campo per dare ufficialmente inizio al campionato di Serie C 2020/21. https://www.mediagol.it/Serie-c/sciopero-Serie-c-lega-pro-e-aic-trovano-accordo-le-ultime/ “E’ un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) "Si gioca. Dahainizio il campionatoC 2020-2021”.Parola del presidente della Lega Pro Francescoche, dopo la notizia diffusa questa mattina sull'accordo trovato tra Lega Pro e Aic che scongiurava l'ipotesi protesta, hato che le squadre già a partire dascenderanno in campo per dareinizio al campionato diC 2020/21. https://www.mediagol.it/-c/sciopero--c-lega-pro-e-aic-trovano-accordo-le-ultime/ “E’ un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono ...

NetflixIT : In un libro trovi qualcosa di più di una storia, proprio come è successo ad Assane. Lupin, una serie originale Netf… - CorSport : #Roma, arriva #Mayoral: ecco il vice #Dzeko - Mediagol : #SerieC, arriva la conferma di Ghirelli: 'Da domani inizia ufficialmente il campionato' - Lucifer_Det : RT @NetflixIT: In un libro trovi qualcosa di più di una storia, proprio come è successo ad Assane. Lupin, una serie originale Netflix con O… - BasicLifeSupp : Aderenza terapeutica. Per promuoverla arriva una web serie -