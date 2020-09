Schalke 04-Werder (sabato, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 25 settembre 2020) Posticipo del sabato della seconda giornata di Bundesliga e c’è voglia di riscatto dopo le scoppole dello scorso turno sia per lo Schalke 04 che per il Werder Brema. Per la squadra di Wagner è stata una vera e propria umiliazione l’8 a 0 subito dal Bayern Monaco all’esordio. Biancoblu incapaci di opporre resistenza, e che dopo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 25 settembre 2020) Posticipo deldella seconda giornata di Bundesliga e c’è voglia di riscatto dopo le scoppole dello scorso turno sia per lo04 che per ilBrema. Per la squadra di Wagner è stata una vera e propria umiliazione l’8 a 0 subito dal Bayern Monaco all’esordio. Biancoblu incapaci di opporre resistenza, e che dopo … InfoBetting: Scommesse Sportive e

La seconda giornata di Bundesliga ha visto le vittorie di Stoccarda, per 4-1, ed Arminia, per 1-0. Attesa per il Bayern Monaco.

