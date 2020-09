Parigi | attacco vicino all' ex sede di Charlie Hebdo | 4 feriti | fermati due sospetti

(Di venerdì 25 settembre 2020) Paura a. In unall'arma bianca nei pressi della ex redazione diquattro persone sono state ferite.duealla Bastiglia . I due sospettati sono in ...

Agenzia_Ansa : +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - tg2rai : #Francia, a #Parigi attacco vicino la vecchia sede di #CharlieHebdo. Alcune persone ferite a coltellate. Interviene… - FrancoBove1965 : Quattro feriti nell'attacco a Parigi vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo. Un uomo coperto di sangue fermato a… - FrancoBove1965 : RT @RepubblicaTv: Attacco a Parigi, il premier Castex interrompe la conferenza stampa: 'Devo lasciarvi': 'Mi dispiace, sono sicuro capirete… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi attacco

Milano, 25 set. (LaPresse) - Il principale sospettato dell'attacco avvenuto vicino alla ex sede di Charlie Hebdo a Parigi, è un ragazzo di 18 anni con precedenti per reati comuni. Lo rendono noto i me ...Attentatori Parigi, chi sono: 2 uomini in stato di fermo, per la Procura nazionale tra loro ci sarebbe il principale autore. Uno dei sospetti è indo-pachistano Ci sono due sospetti fermati per l’atten ...