Messi, veleno sul Barcellona: “Suarez non merita questo trattamento, ma ora non mi sorprende più nulla…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Messi è rimasto al Barcellona dopo le note e recenti peripezie, ma ora potrebbero non mancare le frecciate al veleno. Come l’ultima che ha deciso di affidare al suo profilo Instagram per salutare Suarez ed evidenziare il trattamento che il club gli ha riservato. “Il pensiero m’era già venuto – si legge – ma oggi sono entrato in spogliatoio e me ne sono reso conto per davvero. Quanto sarà difficile non condividere più le giornate con te, in campo come fuori. Mancherai moltissimo. Sono tanti anni, molti mate, pranzi, cene… Molte cose che non dimenticheremo mai, tutti i giorni insieme. Sarà strano vederti con un’altra maglia e ancora di più affrontarti. Avresti meritato un addio degno di quello che sei: uno dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020)è rimasto aldopo le note e recenti peripezie, ma ora potrebbero non mancare le frecciate al. Come l’ultima che ha deciso di affidare al suo profilo Instagram per salutare Suarez ed evidenziare ilche il club gli ha riservato. “Il pensiero m’era già venuto – si legge – ma oggi sono entrato in spogliatoio e me ne sono reso conto per davvero. Quanto sarà difficile non condividere più le giornate con te, in campo come fuori. Mancherai moltissimo. Sono tanti anni, molti mate, pranzi, cene… Molte cose che non dimenticheremo mai, tutti i giorni insieme. Sarà strano vederti con un’altra maglia e ancora di più affrontarti. Avrestito un addio degno di quello che sei: uno dei ...

