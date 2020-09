Mercato Juventus, asse caldo Milano-Torino: possibile scambio col Milan (Di venerdì 25 settembre 2020) Mercato Juventus – Il Milan è alla disperata ricerca di un difensore centrale. Per esigenze tecniche i rossoneri hanno come priorità l’acquisto di un centrale da poter utilizzare in tutte le competizioni durante il corso della stagione. Tanti sono i profili sondati, ma l’ultima indiscrezione di Mercato ha come obiettivo un maxi scambio fra Juventus e Milan. Sembra infatti concretizzarsi il vertice Torino-Milano, e la pista che porta a Daniele Rugani potrebbe diventare più che concreta. Mercato Juventus, scambio Rugani-Leao Il centrale della Juventus ha bisogno di ritagliarsi più spazio, e il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 settembre 2020)– Ilè alla disperata ricerca di un difensore centrale. Per esigenze tecniche i rossoneri hanno come priorità l’acquisto di un centrale da poter utilizzare in tutte le competizioni durante il corso della stagione. Tanti sono i profili sondati, ma l’ultima indiscrezione diha come obiettivo un maxifra. Sembra infatti concretizzarsi il vertice, e la pista che porta a Daniele Rugani potrebbe diventare più che concreta.Rugani-Leao Il centrale dellaha bisogno di ritagliarsi più spazio, e il ...

