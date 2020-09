Il Bayern Monaco vince la Supercoppa Europea Calhanoglu trascina il Milan

pisto_gol : Negli ultimi 10 anni, Il Bayern Monaco ha conquistato 25 trofei, 2 Champions League, 2 UefaSuperCup, 1 Mondiale per… - SkySport : FINALE DI SUPERCOPPA EUROPEA ? ?? BAYERN MONACO – SIVIGLIA 2-1 Risultato finale d.t.s ? ? #Ocampos (13’) ? #Goretzka… - SkySport : FINALE DI SUPERCOPPA EUROPEA ? ?? BAYERN MONACO – SIVIGLIA 1-1 Risultato dopo i 90’: si va ai tempi supplementari ?… - cangianie : RT @pisto_gol: Negli ultimi 10 anni, Il Bayern Monaco ha conquistato 25 trofei, 2 Champions League, 2 UefaSuperCup, 1 Mondiale per Club. Se… - Gennyboys : RT @pisto_gol: Negli ultimi 10 anni, Il Bayern Monaco ha conquistato 25 trofei, 2 Champions League, 2 UefaSuperCup, 1 Mondiale per Club. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h. Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ...Sono Manuel Neuer e Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City i tre calciatori 'finalistì per il premio dell'Uefa di miglior giocatore della stagione 2019-’20. Il... 2 ...