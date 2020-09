Era Rosa Baiano del Grande Fratello 11: oggi a 33 anni è igienista dentale [FOTO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, durata ben 183 giorni, quindi la più lunga della storia del reality. Stiamo parlando di Rosa Baiano che, all’interno della casa conobbe Emanuele Pagano. La loro sembrava una relazione destinata a durare, tanto che avevano messo su casa vicino Prato, dove Emanuele gestisce un bar ed un ristorante. Ma, nel 2013 la notizia della loro rottura è avvenuta come un fulmine a ciel sereno. Con la fine della relazione Rosa ha cambiato totalmente vita. Ecco cosa fa oggi e come è diventata. Rosa Baiano oggi FOTO Ha conquistato tutti con la sua verve e la bellezza mediterranea: Rosa Baiano è stata una ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 settembre 2020) Ha partecipato all’undicesima edizione del, durata ben 183 giorni, quindi la più lunga della storia del reality. Stiamo parlando diche, all’interno della casa conobbe Emanuele Pagano. La loro sembrava una relazione destinata a durare, tanto che avevano messo su casa vicino Prato, dove Emanuele gestisce un bar ed un ristorante. Ma, nel 2013 la notizia della loro rottura è avvenuta come un fulmine a ciel sereno. Con la fine della relazioneha cambiato totalmente vita. Ecco cosa fae come è diventata.Ha conquistato tutti con la sua verve e la bellezza mediterranea:è stata una ...

