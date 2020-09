Coronavirus Francia, record di contagi 16mila in un giorno: rischio nuovo lockdown (Di venerdì 25 settembre 2020) L’emergenza Coronavirus non si è arrestata, la Francia ha raggiunto il record di casi nelle ultime ore. 16mila contagiati in un giorno, numeri che non avevano visto neanche a marzo aprile. Situazione critica anche negli altri Stati europei: In Spagna con i nuovi contagi registrati ieri, giovedì 24 settembre, è stata superata la soglia dei 700mila casi. In Gran Bretagna non ci sono mai così tanti nuovi casi in un giorno, oltre 6mila. Il premier francese Jean Castex non esclude la possibilità di un nuovo lockdown. Si fanno sempre più restrittivi le regole in Spagna e Inghilterra. Leggi anche –> Coronavirus: seconda ondata in Inghilterra. ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) L’emergenzanon si è arrestata, laha raggiunto ildi casi nelle ultime ore.ati in un, numeri che non avevano visto neanche a marzo aprile. Situazione critica anche negli altri Stati europei: In Spagna con i nuoviregistrati ieri, giovedì 24 settembre, è stata superata la soglia dei 700mila casi. In Gran Bretagna non ci sono mai così tanti nuovi casi in un, oltre 6mila. Il premier francese Jean Castex non esclude la possibilità di un. Si fanno sempre più restrittivi le regole in Spagna e Inghilterra. Leggi anche –>: seconda ondata in Inghilterra. ...

