Campania, obbligo della mascherina anche all’aperto (Di venerdì 25 settembre 2020) Stretta del riconfermato Governatore della Campania Vincenzo De Luca sulle misure anti-contagio da Covid-19: obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto Nella conferenza stampa convocata immediatamente dopo la certificazione della sua schiacciante riconferma alla Presidenza della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo aver elencato i propri successi, tra cui il piano socio-economico e l’aver gettato le … L'articolo Campania, obbligo della mascherina anche all’aperto Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 25 settembre 2020) Stretta del riconfermato GovernatoreVincenzo De Luca sulle misure anti-contagio da Covid-19:dell’usoall’aperto Nella conferenza stampa convocata immediatamente dopo la certificazionesua schiacciante riconferma alla PresidenzaRegione, Vincenzo De Luca, dopo aver elencato i propri successi, tra cui il piano socio-economico e l’aver gettato le … L'articoloall’aperto Curiosauro.

stanzaselvaggia : Interessante come Toti e De Luca PRIMA si siano fatti rieleggere, DOPO abbiano deciso di ripristinare l’obbligo del… - Agenzia_Ansa : #Covid In Campania da oggi obbligo di mascherina all'aperto #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus Campania, da oggi obbligatoria la mascherina all’aperto - petrosino8 : In Campania da oggi fino al 4 Ottobre esiste obbligo di mascherina sempre in strada e altri luoghi…… - tweety70il : RT @laltrodiego: ?? #DeLuca: 'in Campania obbligo di #mascherina tutto il giorno' ????Non è finita qui???? Nei bar e ristoranti: 'obbligo della… -