Cagliari-Lazio | i convocati di Di Francesco | c’è il nuovo arrivato Godin

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per il match Cagliari-Lazio, valido per la seconda giornata di Serie A 2020/2021 nonché esordio stagionale per gli ospiti, che non hanno disputato il match contro l'Atalanta la scorsa settimana. Il Cagliari vuole dare continuità al buon pareggio conquistato sul campo del Sassuolo e potrà contare sul neo acquisto Diego Godin, arrivato in settimana dall'Inter. Di seguito l'elenco completo dei convocati: 📋 convocati La lista per #CagliariLazio 🔴🔵#SerieATIM #forzaCasteddu pic.twitter.com/9mpjH0HRWp — Cagliari Calcio ...

