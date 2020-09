Wanderlust 108 | grande successo per il primo grande evento in Italia dopo il lockdown

(Di giovedì 24 settembre 2020) Doppia data e doppio format, live e digital, hanno caratterizzato l'unico Mindful Triathlon al mondo per trovare la versione migliore di sé, che quest'anno ha avuto un grandissimo. 3 Km di ...

libertfly : Rinascere più forti con Wanderlust 108, il triathlon della consapevolezza - Marcel_Bel89 : Rinascere più forti con Wanderlust 108, il triathlon della consapevolezza - CinqueColonne : 3 Km di corsa/camminata, yoga e meditazione. Si è conclusa ieri la doppia tappa milanese di Wanderlust 108.… - Lopinionista : Wanderlust 108, il report della due giorni a Milano [FOTO] - R9Mancini : RT @HorecaNewsit: Weekend con il benessere: Rigoni di Asiago partecipa a Wanderlust 108 @RigonidiAsiago -

Ultime Notizie dalla rete : Wanderlust 108

Leggo.it

Doppia data e doppio format, live e digital, hanno caratterizzato l’unico Mindful Triathlon al mondo per trovare la versione migliore di sé, che quest’anno ha avuto un grandissimo successo. 3 Km di co ...Un’intenzione, un proponimento, uno scopo comune: ri-nascere. Dapprima individualmente, trovando dentro di sé il coraggio di lasciarsi indietro il passato, di perdonare tutto e tutti per fare spazio e ...