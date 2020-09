Nations League | l’Italia potrebbe ospitare le Final Four | confermate candidature di Milano e Torino

Leggi su mediagol

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lei della UEFA2021ro disputarsi in Italia.Oltre a diverse gare di Euro 2021 che verranno giocate all'Olimpico di Roma, altri due stadi italianiroun altro evento calcistico internazionale. Nella giornata odierna il Comitato Esecutivo dell'UEFA, riunitosi oggi a Budapest, ha confermato la candidatura del Meazza e dell'Allianz Stadium per lediche andranno in scena dal 6 al 10 ottobre 2021. La nazione ospitante sarà, infatti, la vincente del Gruppo 1 della Lega A delladove oltre all'Italia vi sono anche Paesi Bassi e Polonia dato che la Bosnia non si è candidata.