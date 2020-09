Giada De Blanck, com’è e cosa fa oggi la ‘contessina’: “Ha cambiato vita” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il nome di Giada De Blanck è sempre sulla bocca di mamma Patrizia De Blanck. Da quando è entrata al GF Vip la contessa nomina in continuazione la sua unica figlia. E, per scherzo, ha anche cercato di sponsorizzarla con alcuni concorrenti di questa edizione come Pierpaolo Petrelli, l’ex Velino di Striscia la Notizia considerato tra i più belli della Casa. Ma la ‘contessina’ non è certo sconosciuta al pubblico. Nata nel 1981 dal matrimonio di Patrizia con Giuseppe Drommi, console di Panama, ha studiato Lingue all’Università di Roma e ha lavorato come modella, arrivando a sfilare anche per Renato Balestra. Nel 2000 ha raggiunto le semifinali di Miss Italia ma alla fine non è riuscita a classificarsi oltre. In quegli anni è arrivato anche il suo debutto nel mondo dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Il nome diDeè sempre sulla bocca di mamma Patrizia De. Da quando è entrata al GF Vip la contessa nomina in continuazione la sua unica figlia. E, per scherzo, ha anche cercato di sponsorizzarla con alcuni concorrenti di questa edizione come Pierpaolo Petrelli, l’ex Velino di Striscia la Notizia considerato tra i più belli della Casa. Ma la ‘contessina’ non è certo sconosciuta al pubblico. Nata nel 1981 dal matrimonio di Patrizia con Giuseppe Drommi, console di Panama, ha studiato Lingue all’Università di Roma e ha lavorato come modella, arrivando a sfilare anche per Renato Balestra. Nel 2000 ha raggiunto le semifinali di Miss Italia ma alla fine non è riuscita a classificarsi oltre. In quegli anni è arrivato anche il suo debutto nel mondo dello ...

zazoomblog : Giada De Blanck pubblica una [FOTO] di Patrizia da giovane: delirio - #Giada #Blanck #pubblica #[FOTO] - fedelealtrash : RT @r4vi30: De Blanck: mi dispiace per Giada che vede sua madre nuda su tutti i giornali Oppini: guarda con me sfondi una porta aperta AHAH… - Veraa90 : RT @r4vi30: De Blanck: mi dispiace per Giada che vede sua madre nuda su tutti i giornali Oppini: guarda con me sfondi una porta aperta AHAH… - giorgia_ava : RT @r4vi30: De Blanck: mi dispiace per Giada che vede sua madre nuda su tutti i giornali Oppini: guarda con me sfondi una porta aperta AHAH… - infoitcultura : Patrizia De Blanck, chi è la figlia Giada: età, foto, carriera, gossip -