Covid, verso prolungamento stato di emergenza al 31 dicembre (Di giovedì 24 settembre 2020) Ad oggi lo stato di emergenza, con tutto ciò che si porta dietro, scade il prossimo 15 ottobre. Ma l'impennata di nuovi contagi in Europa e la necessità di evitare un nuovo lockdown totale che rischierebbe di essere fatale all'economia nazionale, il governo sta seriamente valutando il prolungamento al 31 dicembre. Come spiega il quotidiano Il Messaggero, le opzioni sono tre: smontare lo status pezzo per pezzo mantenendo attive solo le porzioni ritenute ancora utili una mini-proroga di poche settimane la conferma dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Il Governo dovrebbe comunque coinvolgere il Parlamento nella discussione, facendo votare una risoluzione sia alla Camera che al Senato per attivare i poteri volti ad affrontare la situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Covid, verso il prolungamento dello stato di emergenza: «Fino al 31 dicembre» Corriere Adriatico Archifest, come saranno le città del futuro

la sostenibilità urbana e transizione ecologica verso la Carbon Neutrality (“Workshop Colle 2050 ... Fare comunità e abitare al tempo del COVID-19” (mercoledì 30). E ancora, Michele D’Alena di Ufficio ...

