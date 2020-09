Bracciante picchiato ad Aprilia, Fratoianni: 'Questo accade nelle nostre campagne, serve giustizia' (Di giovedì 24 settembre 2020) Sulla vicenda del braciante picchiato ad Aprilia, il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, ha dichiarato: "Aveva solo chiesto di essere pagato quanto stabilito. Nemmeno 200 euro. È stato insultato ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) Sulla vicenda del braciantead, il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, ha dichiarato: "Aveva solo chiesto di essere pagato quanto stabilito. Nemmeno 200 euro. È stato insultato ...

Sulla vicenda del braciante picchiato ad Aprilia, il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, ha dichiarato: "Aveva solo chiesto di essere pagato quanto stabilito. Nemmeno 200 euro. È stato insultato ...

