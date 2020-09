Uomini e Donne, segnalazione su Jessica e Davide: “Si conoscevano già, quest’estate si sono visti” (FOTO) (Di martedì 22 settembre 2020) In questi giorni, i fan di Uomini e Donne sono rimasti spiazzati dalla repentina scelta di Jessica, la quale è ricaduta su Davide. Dopo poche settimane di trono, la ragazza ha deciso di salutare tutti e di approfondire la conoscenza del giovane lontano dalle telecamere. Questa decisione, però, ha lasciato spiazzati tutti i telespettatori, che non si aspettavano una simile velocità. In molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di porsi delle domande. Le risposte che sono pervenute non sembrano deporre molto a favore della coppia. Le segnalazioni su Jessica e Davide Subito dopo la scelta di Jessica a Uomini e Donne, diverse persone hanno cominciato a domandarsi se lei e ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) In questi giorni, i fan dirimasti spiazzati dalla repentina scelta di, la quale è ricaduta su. Dopo poche settimane di trono, la ragazza ha deciso di salutare tutti e di approfondire la conoscenza del giovane lontano dalle telecamere. Questa decisione, però, ha lasciato spiazzati tutti i telespettatori, che non si aspettavano una simile velocità. In molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di porsi delle domande. Le risposte chepervenute non sembrano deporre molto a favore della coppia. Le segnalazioni suSubito dopo la scelta di, diverse persone hanno cominciato a domandarsi se lei e ...

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - pdnetwork : È grazie al sacrificio di tante donne e tanti uomini che oggi possiamo esercitare il diritto di voto. Ai partigian… - RAGAZZO_COMUNE : DEFINIREI QUESTA EDIZIONE DI UOMINI E DONNE: FLUIDA #UominieDonne - _neardeath : Abbiamo gioito troppo presto, qui viene fuori un altro Affi Fella gate che nemmeno per Capodanno ce lo scolliamo… -