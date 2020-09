Salvini: "Il governo non arriva a fine legislatura, litigano su tutto" (Di martedì 22 settembre 2020) Il governo non arriverà alla fine della legislatura. Matteo Salvini, nel corso della sua visita al Micam in Fieramilano a Rho, risponde così ai giornalisti, poi aggiunge: "Non lo so, chiedetelo a Conte, Renzi e Di Maio, stanno litigando su tutto". Poi il segretario del Carroccio chiede uno "stop con i litigi perché stanno litigando su scuola, pensioni, sicurezza e non è il momento di litigare e perdere tempo. Ci sono cantieri fermi da anni, da nord a sud, che possono essere sbloccati subito e creare lavoro e ricchezza. Mi aspetto che il governo inizi a fare visto che per un anno hanno solo litigato e hanno solo cercato di evitare che vincessero la Lega e il centrodestra". Salvini lancia inoltre un ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) Ilnon arriverà alladella. Matteo, nel corso della sua visita al Micam in Fieramilano a Rho, risponde così ai giornalisti, poi aggiunge: "Non lo so, chiedetelo a Conte, Renzi e Di Maio, stanno litigando su". Poi il segretario del Carroccio chiede uno "stop con i litigi perché stanno litigando su scuola, pensioni, sicurezza e non è il momento di litigare e perdere tempo. Ci sono cantieri fermi da anni, da nord a sud, che possono essere sbloccati subito e creare lavoro e ricchezza. Mi aspetto che ilinizi a fare visto che per un anno hanno solo litigato e hanno solo cercato di evitare che vincessero la Lega e il centrodestra".lancia inoltre un ...

