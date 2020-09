Roma, il carabiniere che ha sparato al ladro uccidendolo è indagato: giusto così? (Di martedì 22 settembre 2020) Ha sparato ad un malvivente, togliendogli la vita. Ora il carabiniere di turno a Roma nella notte tra il 19 ed il 20 settembre è indagato. Il carabiniere che nella notte tra il 19 ed il 20 settembre ha sparato al ladro, uccidendolo a Roma, adesso è indagato per reato di eccesso colposo nell’uso illegittimo delle armi. Ora si indaga sulla dinamica dell’episodio. A morire, un cittadino siriano che di certo non era lì per puro caso. L’uomo, si stava macchiando a sua volta di un reato: provava a compiere un furto in un ufficio sulla Laurentina. Roma: il carabiniere ha sbagliato a sparare? Fonte foto: ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020) Haad un malvivente, togliendogli la vita. Ora ildi turno anella notte tra il 19 ed il 20 settembre è. Ilche nella notte tra il 19 ed il 20 settembre haal, adesso èper reato di eccesso colposo nell’uso illegittimo delle armi. Ora si indaga sulla dinamica dell’episodio. A morire, un cittadino siriano che di certo non era lì per puro caso. L’uomo, si stava macchiando a sua volta di un reato: provava a compiere un furto in un ufficio sulla Laurentina.: ilha sbagliato a sparare? Fonte foto: ...

