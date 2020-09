Regionali | Di Battista | è la più grande sconfitta della storia del M5S

(Di martedì 22 settembre 2020) L’ex parlamentare grillino in diretta su Facebook: «Innegabile la crisi identitaria del Movimento. Non è un problema di leadership, ma ora Stati generali il prima possibile»

HuffPostItalia : Di Battista: 'Le regionali? La più grande sconfitta nella storia M5s. Ora nuova agenda per uscire dal buio' - Adnkronos : #Regionali, #DiBattista: 'Più grande sconfitta della storia M5S' - SkyTG24 : M5S dopo il voto, Fico: 'Stati generali permanenti'. Di Battista: la più grande sconfitta - MaMaurizi9 : RT @LegaSalvini: REGIONALI, DI BATTISTA: “LA PIÙ GRANDE SCONFITTA NELLA STORIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE” - lacittanews : Secondo l’ex deputato il Movimento 5 stelle sta attraversando una grave crisi identitaria. L’unica soluzione, sosti… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Battista

Parola di Alessandro Di Battista, che non usa mezzi termini nel commentare in diretta Facebook i risultati delle Regionali. «In Campania passiamo dal 17 al 10%, in Puglia siamo passati al 10%, in ...ELEZIONI 2020 - Nazzareno Marconi ha fatto gli auguri ai nuovi rappresentanti in Comune e Regione: «Non ci serve una politica ... di meditazione san Paolo VI parlando del profeta Giovanni Battista che ...