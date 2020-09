Regionali Campania, ecco il nuovo Consiglio: tutti gli eletti (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl weekend elettorale si è concluso con la vittoria schiacciante del centrosinistra guidato da Vincenzo De Luca, riconfermato presidente della Regione Campania con il 69,48% dei voti. Dallo spoglio emerge anche la conformazione del nuovo Consiglio regionale. Di seguito tutti gli eletti in base alle preferenze per ciascuna circoscrizione. tutti gli eletti Circoscrizione di Napoli (27 consiglieri)Centrosinistra Vincenzo De Luca, presidente eletto Pd 4 – Mario Casillo, Loredana Raia, Fiola Bruna, Massimiliano Manfredi De Luca Presidente 4 – Vittoria Lettieri, Lucia Fortini, Carmine Mocerino, Paola Raia Liberali Democratici 2 – Giuseppe Sommese, Pasquale Di Fenza Campania Libera 1 – Giovanni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl weekend elettorale si è concluso con la vittoria schiacciante del centrosinistra guidato da Vincenzo De Luca, riconfermato presidente della Regionecon il 69,48% dei voti. Dallo spoglio emerge anche la conformazione delregionale. Di seguitogliin base alle preferenze per ciascuna circoscrizione.gliCircoscrizione di Napoli (27 consiglieri)Centrosinistra Vincenzo De Luca, presidente eletto Pd 4 – Mario Casillo, Loredana Raia, Fiola Bruna, Massimiliano Manfredi De Luca Presidente 4 – Vittoria Lettieri, Lucia Fortini, Carmine Mocerino, Paola Raia Liberali Democratici 2 – Giuseppe Sommese, Pasquale Di FenzaLibera 1 – Giovanni ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - borghi_claudio : Sempre se ho fatto bene i conti la Lega dovrebbe ottenere i primi due consiglieri regionali della sua storia in Campania - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - Luc4Trevisan : RT @LucioMalan: Grande successo #M5S! Con il taglio e i risultati delle regionali passerebbero da 3 senatori a 1 in Toscana, da 3 a 0 in Li… - monikindaaaa : RT @FrancoBechis: In un anno di governo gialloverde il M5s ha realizzato due terzi del suo programma. Poi ha resuscitato il Pd e da quel mo… -