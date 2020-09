Paola Ferrari su Diletta Leotta ‘Stereotipo superato’ (Di martedì 22 settembre 2020) Non la ama e probabilmente non saranno mai amiche, Paola Ferrari è tornata a parlare di Diletta Leotta durante la puntata in onda il 22 settembre di Storie Italiane e il giudizio che emerge è piuttosto duro. Ai microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele, la giornalista sportiva ha commentato pur dicendo di non voler più parlare della collega: “È una ragazza bellissima ma con il suo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un’immagine di donna stereotipata che speravamo di aver cancellato”. Una affermazione difficile da capire, non è certo colpa sua se è molto avvenente. Ma poi la Ferrari ha spiegato: “Per me l’immagine del calcio sono le ragazze della nostra Nazionale femminile. Si pensa spesso che ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) Non la ama e probabilmente non saranno mai amiche,è tornata a parlare didurante la puntata in onda il 22 settembre di Storie Italiane e il giudizio che emerge è piuttosto duro. Ai microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele, la giornalista sportiva ha commentato pur dicendo di non voler più parlare della collega: “È una ragazza bellissima ma con il suo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un’immagine di donna stereotipata che speravamo di aver cancellato”. Una affermazione difficile da capire, non è certo colpa sua se è molto avvenente. Ma poi laha spiegato: “Per me l’immagine del calcio sono le ragazze della nostra Nazionale femminile. Si pensa spesso che ...

