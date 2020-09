Izzo richiesto da Conte come sostituto di Godin. Il Torino dice ancora no (Di martedì 22 settembre 2020) Izzo è nel mirino dell’Inter per prendere il posto di Godin ma il Torino non lo molla Antonio Conte ha chiesto alla società un sostituto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 settembre 2020)è nel mirino dell’Inter per prendere il posto dima ilnon lo molla Antonioha chiesto alla società un… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

emipro74 : @Doppelganger710 @Max_883 @VaiCorTANGO Io non sono sicuro che Izzo veramente lo abbia richiesto Inzaghi ma in ogni caso non mi piace. - saulbettercall : @giaestrismo @_enz29 @Fraboys69 @marco9894 In un’ora ha sommerso di insulti Christian Eriksen e ha richiesto Armand… -

Ultime Notizie dalla rete : Izzo richiesto Izzo richiesto da Conte come sostituto di Godin. Il Torino dice ancora no forzAzzurri Calciomercato Inter, colpo in difesa: arriva la risposta

Su tutti c’è Armando Izzo, difensore del Torino classe 1992. Il calciatore non è considerato incedibile dalla società granata che vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro. Troppo elevata la ...

Calciomercato Inter, colpo Izzo | Arriva la risposta

Armando Izzo piace all’Inter ma non tanto da fargli sborsare gli oltre 20 milioni di euro chiesti dal Torino. Nonostante proseguano le voci e i contatti per la trattativa, restano infatti le distanze ...

Su tutti c’è Armando Izzo, difensore del Torino classe 1992. Il calciatore non è considerato incedibile dalla società granata che vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro. Troppo elevata la ...Armando Izzo piace all’Inter ma non tanto da fargli sborsare gli oltre 20 milioni di euro chiesti dal Torino. Nonostante proseguano le voci e i contatti per la trattativa, restano infatti le distanze ...