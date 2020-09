Frana all’isola di Ventotene, un costone si sgretola in mare: impossibile raggiungere 15 case e un hotel. Il video ripreso da una barca (Di martedì 22 settembre 2020) Una Frana ha colpito l’isola di Ventotene isolando un’intera area e tagliandola di fatto in due. Lo smottamento è avvenuto lunedì 21 settembre a causa delle abbondanti piogge cadute in mattinata. Una grande parte del costone in località Moggio di Terra è crollata in mare distruggendo la strada che porta a Capo d’Arco rendendo impossibile raggiungere 15 abitazioni, un hotel e un circolo di vela. Il Comune fa sapere che da giorni l’area era monitorata con droni e per questo non ci sono stati feriti. Dopo il crollo il sindaco Gerardo Santomauro, fa sapere Fanpage, ha fatto allontanare tutte le barche ormeggiate vicino alla costa. Nei prossimi giorni è atteso un altro crollo, anche più consistente rispetto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Unaha colpito l’isola diisolando un’intera area e tagliandola di fatto in due. Lo smottamento è avvenuto lunedì 21 settembre a causa delle abbondanti piogge cadute in mattinata. Una grande parte delin località Moggio di Terra è crollata indistruggendo la strada che porta a Capo d’Arco rendendo15 abitazioni, une un circolo di vela. Il Comune fa sapere che da giorni l’area era monitorata con droni e per questo non ci sono stati feriti. Dopo il crollo il sindaco Gerardo Santomauro, fa sapere Fanpage, ha fatto allontanare tutte le barche ormeggiate vicino alla costa. Nei prossimi giorni è atteso un altro crollo, anche più consistente rispetto a ...

