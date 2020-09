Caso Suarez, parla il colonnello Sarri: "La Juve ha chiesto l'esame, ma al momento non è indagata" (Di martedì 22 settembre 2020) Le parole del colonnello Sarri sulla Juventus, su Suarez e sui rischi dopo le indagini all'Università per stranieri di Perugia Leggi su 90min (Di martedì 22 settembre 2020) Le parole delsullantus, sue sui rischi dopo le indagini all'Università per stranieri di Perugia

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - forumJuventus : Caso Suarez, Colonnello finanza: 'Nessuna pressione esterna, iniziativa dell'Università. Juve non indagata' ???… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - nonsonoioseitu : il caso #Suarez sarebbe in ogni caso scoppiato alla prima intervista in Italia - EleonoraCamilli : RT @RedattoreSocial: #Cittadinanza, tutto quello che c’è da sapere sul caso #Suarez. A far discutere non è solo la truffa ma le modalità c… -