Voto, la sanificazione dei seggi costringe i presidenti agli straordinari (Di lunedì 21 settembre 2020) Hanno dovuto attendere a lungo l’arrivo degli operatori incaricati della sanificazione del seggio per questo i presidenti sono stati costretti a dei veri e propri straordinari andando ben oltre l’orario previsto delle 23. Lo denuncia Roberta Cagnassone, presidente del seggio 476, nell’istituto comprensivo Frassati. “A me è andata ancora bene, sono arrivati intorno all’1 – sostiene la presidente alle agenzie di stampa – ma so che in altri seggi i colleghi hanno dovuto aspettare ben più a lungo”. “Il tempo per riposare è stato pochissimo – afferma ancora la presidente di seggio – Capisco l’esigenza di sanificare i locali, e non mi permetto di criticare il personale ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 settembre 2020) Hanno dovuto attendere a lungo l’arrivo degli operatori incaricati delladelo per questo isono stati costretti a dei veri e propriandando ben oltre l’orario previsto delle 23. Lo denuncia Roberta Cagnassone, presidente delo 476, nell’istituto comprensivo Frassati. “A me è andata ancora bene, sono arrivati intorno all’1 – sostiene la presidente alle agenzie di stampa – ma so che in altrii colleghi hanno dovuto aspettare ben più a lungo”. “Il tempo per riposare è stato pochissimo – afferma ancora la presidente dio – Capisco l’esigenza di sanificare i locali, e non mi permetto di criticare il personale ...

