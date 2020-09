Verona-Roma, rischio sconfitta 3-0 a tavolino per i giallorossi: ecco il motivo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il match della prima di campionato, Verona-Roma, sul campo è finito 0-0: ma i giallorossi rischiano la sconfitta 3-0 a tavolino, caso Diawara Un clamoroso colpo di scena potrebbe esserci in Serie A dopo la disputa della prima giornata. La Roma, infatti, rischia di vedersi inflitta la sconfitta a tavolino per 3-0 nel match disputato … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) Il match della prima di campionato,, sul campo è finito 0-0: ma irischiano la3-0 a, caso Diawara Un clamoroso colpo di scena potrebbe esserci in Serie A dopo la disputa della prima giornata. La, infatti, rischia di vedersi inflitta laper 3-0 nel match disputato … L'articolo proviene da YesLife.it.

