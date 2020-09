Veneto, il trionfo annunciato di Luca Zaia: la gestione dell’emergenza Covid fa stravincere il governatore della Lega (a trazione centrista) (Di lunedì 21 settembre 2020) VENEZIA – Alle 16.59 del 21 settembre 2020, quando arrivano i primi dati sui voti reali che hanno cominciato ad affluire dai comuni del Veneto, anche i bene informati non nascondono la sorpresa. Va bene che Luca Zaia era predestinato al successo, che i sondaggi lo davano ben oltre il 60 percento dei voti, e gli exit-poll delle 15 lo piazzavano in un arco di voti compreso tra il 70 e il 75 per cento. Ma qui siamo addirittura al 91,4%. Effetto della casualità dei primi seggi che hanno ultimato lo spoglio: il risultato finale sarà ovviamente più basso. Ma è da qui che comincia la cronaca di un successo annunciato. Da quei primi 656 voti a favore del candidato leghista del centrodestra, contrapposti agli appena 30 voti di Arturo Lorenzoni, candidato civico del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) VENEZIA – Alle 16.59 del 21 settembre 2020, quando arrivano i primi dati sui voti reali che hanno cominciato ad affluire dai comuni del, anche i bene informati non nascondono la sorpresa. Va bene cheera predestinato al successo, che i sondaggi lo davano ben oltre il 60 percento dei voti, e gli exit-poll delle 15 lo piazzavano in un arco di voti compreso tra il 70 e il 75 per cento. Ma qui siamo addirittura al 91,4%. Effettocasualità dei primi seggi che hanno ultimato lo spoglio: il risultato finale sarà ovviamente più basso. Ma è da qui che comincia la cronaca di un successo. Da quei primi 656 voti a favore del candidato leghista del centrodestra, contrapposti agli appena 30 voti di Arturo Lorenzoni, candidato civico del ...

