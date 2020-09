Senza Rossana Rossanda. La ragazza comunista, eretica, del secolo breve (Di lunedì 21 settembre 2020) Se c'è un volto che rappresenta il comunismo italiano del secolo scorso è il bell'ovale severo e regolare di Rossana Rossanda, capelli bianchi, un neo sopra il labbro, un aspetto da docente ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) Se c'è un volto che rappresenta il comunismo italiano delscorso è il bell'ovale severo e regolare di, capelli bianchi, un neo sopra il labbro, un aspetto da docente ...

AndreaOrlandosp : Ci ha insegnato che bisogna combattere per ciò in cui si crede senza mai rassegnarsi all’esistente. Tutta la sua pa… - CheGuevaraRoma : RT @prc_lombardia: #RifondazioneComunista: senza Rossana #Rossanda ci sentiamo più soli. @direzioneprc - elisa24102 : RT @fedram67: “A ogni modo noi non appartenevamo a Promontore né a Brioni, eravamo in un paesaggio nostro, senza origini da eternare e come… - solenero3 : RT @dbcdan: Quel prestigio che al Manifesto rendeva quasi impossibile decidere senza di lei. Il perché dei capelli bianchi. I giudizi su vi… - paolapica : RT @dbcdan: Quel prestigio che al Manifesto rendeva quasi impossibile decidere senza di lei. Il perché dei capelli bianchi. I giudizi su vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza Rossana Lettere per Rossana | il manifesto Il Manifesto Luciana Castellina: "Rossana Rossanda era una giraffa all'interno del comunismo"

Luciana Castellina risponde al telefono – quando la linea è finalmente libera - con una voce da ragazza: “Ho visto Rossana l’altro ieri per l’ultima volta. Passavo spesso a raccontarle le novità, lei ...

Rossana Rossanda: “Il populismo trova spazio dove i partiti hanno fallito”. L’intervista del 2012 che parla ancora del presente

Proprio prima di un voto, domenica 20 settembre, è morta a 96 anni la giornalista Rossana Rossanda, cofondatrice del quotidiano Il Manifesto. Per ricordarla, riproponiamo un’intervista a Rossanda di M ...

È morta Rossana Rossanda

Roma - Addio a Rossana Rossanda: è morta nella notte a Roma la fondatrice de “Il manifesto”, oltre che scrittrice ed ex dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta. Aveva 96 anni. E' stata una c ...

Luciana Castellina risponde al telefono – quando la linea è finalmente libera - con una voce da ragazza: “Ho visto Rossana l’altro ieri per l’ultima volta. Passavo spesso a raccontarle le novità, lei ...Proprio prima di un voto, domenica 20 settembre, è morta a 96 anni la giornalista Rossana Rossanda, cofondatrice del quotidiano Il Manifesto. Per ricordarla, riproponiamo un’intervista a Rossanda di M ...Roma - Addio a Rossana Rossanda: è morta nella notte a Roma la fondatrice de “Il manifesto”, oltre che scrittrice ed ex dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta. Aveva 96 anni. E' stata una c ...