Livatino | 30 anni dopo | la lezione del ' giudice beato'

(Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Era una mattina di 30fa: quel 21 settembre 1990, ilRosario, che il 3 ottobre avrebbe compiuto 38, a bordo della sua Ford Fiesta di colore rosso, da Canicattì dove abitava, si stava recando al tribunale di Agrigento. E' stato avvicinato, braccato e ucciso da un commando mafioso. In base alla sentenza che ha condannato al carcere a vita sicari e mandanti,è stato ammazzato perché "perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioé una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che é poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia". ...

Era una mattina di 30 anni fa: quel 21 settembre 1990, il giudice Rosario Livatino, che il 3 ottobre avrebbe compiuto 38 anni, a bordo della sua Ford Fiesta di colore rosso, da Canicatti’ dove abitava ...Aveva solo 37 anni. Lunedì 21 settembre a trent’anni da quel tragico ... tra gli ospiti, anche Lucia, la cugina di Livatino. Ancora su Radio1, finestre informative verranno aperte anche nel pomeriggio ...Non aveva voluto una scorta per non mettere a rischio altri uomini, perché, in cuor suo, sapeva che qualcosa, prima o poi, gli sarebbe accaduto. E alla fine è morto da solo, scappando in mezzo a delle ...