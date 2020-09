Italia al Gewiss Stadium di Bergamo, Percassi: “Grande onore poter ospitare la Nazionale” (Di lunedì 21 settembre 2020) Quattordici anni dopo l’ultima volta la Nazionale azzurra tornerà a Bergamo. La FIGC ha infatti scelto Gewiss Stadium come sede della sfida di ritorno della Nations League tra Italia e Olanda. “E’ un grande onore poter ospitare al Gewiss Stadium la partita degli Azzurri – ha detto il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi -. Dopo 14 anni un incontro della nostra Nazionale maggiore ritorna nella nostra città: è questo un ulteriore tributo a Bergamo ed a tutti i bergamaschi colpiti così duramente da un nemico invisibile, ma devastante“. “Lasciatemi inoltre aggiungere che rivedere la Nazionale azzurra nel nostro stadio è motivo ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Quattordici anni dopo l’ultima volta la Nazionale azzurra tornerà a. La FIGC ha infatti sceltocome sede della sfida di ritorno della Nations League trae Olanda. “E’ un grandealla partita degli Azzurri – ha detto il presidente dell’Atalanta Antonio-. Dopo 14 anni un incontro della nostra Nazionale maggiore ritorna nella nostra città: è questo un ulteriore tributo aed a tutti i bergamaschi colpiti così duramente da un nemico invisibile, ma devastante“. “Lasciatemi inoltre aggiungere che rivedere la Nazionale azzurra nel nostro stadio è motivo ...

giorgio_gori : Italia-Olanda del 14 ottobre si giocherà al Gewiss Stadium di #Bergamo. Lo ha annunciato la @FIGC dopo l’accordo co… - Atalanta_BC : ???? Il #GewissStadium ospiterà la #Nazionale! ?? The @azzurri will face @OnsOranje in #Bergamo! - sportface2016 : Italia al Gewiss Stadium di Bergamo, #Percassi: 'Grande onore poter ospitare la Nazionale' - Annamarifenny : RT @giorgio_gori: Italia-Olanda del 14 ottobre si giocherà al Gewiss Stadium di #Bergamo. Lo ha annunciato la @FIGC dopo l’accordo con la f… - RojasyOrtiz : RT @Atalanta_BC: ???? Il #GewissStadium ospiterà la #Nazionale! ?? The @azzurri will face @OnsOranje in #Bergamo! -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Gewiss Omaggio della Nazionale a Bergamo Italia-Olanda si giocherà al Gewiss Stadium L'Eco di Bergamo Omaggio della Nazionale a Bergamo Italia-Olanda si giocherà al Gewiss Stadium

L’Italia giocherà a Bergamo la partita di Nations League contro l’Olanda, in programma il 14 ottobre: lo annuncia la Figc, dopo l’accordo con la federazione olandese. Gravina: «Auspico ci sarà anche i ...

Nations League, Atalanta: «Il Gewiss ospiterà la Nazionale!» – FOTO

Nella UEFA Nations League l’Italia incontrerà l’Olanda. L’Atalanta mostra il suo entusiasmo per il ritorno degli azzurri a Bergamo Gli azzurri torneranno a giocare a Bergamo dopo 14 anni, nella sfida ...

Nations League, Gravina: «Atto doveroso tornare a giocare a Bergamo»

Durante un’intervista a Sky Sport il presidente della Fgci Gabriele Gravina ha esposto il suo pensiero in merito alla notizia della Nations League, competizione nella quale l’Italia si sfiderà contro ...

