Covid assedia la Francia | oltre metà è zona rossa La paura affossa le Borse | Milano -3%

(Di lunedì 21 settembre 2020)la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato in «» per allerta coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del...

Agenzia_Ansa : Il Covid assedia la #Francia, oltre la metà è 'zona rossa' #ANSA - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: Il Covid assedia la #Francia, oltre la metà è 'zona rossa' #ANSA - scaradave : RT @Agenzia_Ansa: Il Covid assedia la #Francia, oltre la metà è 'zona rossa' #ANSA - OlivoSalvo : RT @Agenzia_Ansa: Il Covid assedia la #Francia, oltre la metà è 'zona rossa' #ANSA - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Il Covid assedia la #Francia, oltre la metà è 'zona rossa' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid assedia

Il Messaggero

Una classificazione che permette, tra l'altro, ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l'avanzata del nemico invisibile. Ieri (domenica e quindi con i laboratori di analisi chiusi), ...Oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato in "zona rossa" per allerta coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati ...Ci risiamo. È di nuovo emergenza a Lampedusa, dove nell'hotspot siamo arrivati a 1200 presenze a fronte di una capienza ufficiale di appena 192 posti. Ed è strano, dato che appena due settimana fa la ...