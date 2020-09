mirko_masella : RT @sportli26181512: 'Cavani offerto al Real Madrid: si può fare': Secondo Marca l'attaccante uruguaiano, svincolato dal Psg, può finire ai… - sportli26181512 : 'Cavani offerto al Real Madrid: si può fare': Secondo Marca l'attaccante uruguaiano, svincolato dal Psg, può finire… - Vatenerazzurro1 : Ore decisive su due fronti Roma Napoli per Milik ed a Madrid con il quasi certo arrivo di Suárez, in uscita Morata.… - sportface2016 : #Calciomercato Edinson #Cavani offerto al Real Madrid: l'ex Napoli pretende almeno 7 milioni all'anno - Damiano__89 : RT @corradone91: Edinson #Cavani, ancora svincolato, si è offerto al #RealMadrid. I blancos riflettono seriamente sull'affare, che consenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavani offerto

Il Matador chiederebbe 7 milioni netti a stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Edinson Cavani non ha ancora una squadra ma nel suo futuro potrebbe esserci la camiseta blanca. Secondo "Marca", il 33en ...Edinson Cavani ha voglia di tornare in campo e questi potrebbero essere giorni decisivi per il suo futuro: si è offerto al Real Madrid Sono ore bollenti per il mercato, spagnolo e non solo. Come rivel ...Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, l’ex attaccante di Napoli e PSG, Edinson Cavani, si è offerto al Real Madrid. L’entourage dell’attaccante, ha contattato la dirigenza dei ...