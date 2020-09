Usa, spara e uccide l’amica di 19 anni, poi si giustifica: “Ho sempre puntato l’arma contro la gente, mai partito un colpo” (Di domenica 20 settembre 2020) Usa, spara e uccide l’amica 19enne e si giustifica: “sempre puntato armi” spara con la sua pistola e uccide un’amica: una tragedia che si è consumata a Panama Beach City, in Florida, negli Usa, che assume anche i contorni dell’assurdo quando si sente il motivo con cui un ragazzo di 24 anni, Spencer Chase Pruitt, giustifica il suo gesto: “Ho sempre puntato l’arma contro i miei amici, non so perché ci fosse un proiettile”. A perdere la vita è stata Victoria “Tori” Lynn Busch, americana di 19 anni. Tutto è avvenuto nella mattina del 7 settembre scorso: i due amici erano ospiti in casa ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020) Usa,l’amica 19enne e si: “armi”con la sua pistola eun’amica: una tragedia che si è consumata a Panama Beach City, in Florida, negli Usa, che assume anche i contorni dell’assurdo quando si sente il motivo con cui un ragazzo di 24, Spencer Chase Pruitt,il suo gesto: “Hol’armai miei amici, non so perché ci fosse un proiettile”. A perdere la vita è stata Victoria “Tori” Lynn Busch, americana di 19. Tutto è avvenuto nella mattina del 7 settembre scorso: i due amici erano ospiti in casa ...

