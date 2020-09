Ornella Muti | lo scatto di 40 anni fa sul set di un famoso film

(Di domenica 20 settembre 2020) Sul profilo dicompare unodi moltifa. Era il 1980, in una Londra piovosa e l’attrice era sul set di un. Quarant’dopo l’uscita di Flash Gordon,condivide unodal set in compagnia di Melody Anderson. L’attrice che ha fatto sognare migliaia di italiani, ripercorre … L'articolo proviene da YesLife.it.

lladini : RT @ArtemisiaBa: Ornella Muti (ph Manuel Litran, 1977) - Grigiopel : RT @ArtemisiaBa: Ornella Muti (ph Manuel Litran, 1977) - OmbramaifuPenna : @gagasblood Ornella Muti in Flash Gordon con una fantesca licantropa. - KRAKEN_2_KRAKEN : RT @ArtemisiaBa: Ornella Muti (ph Manuel Litran, 1977) - loop_us : RT @ArtemisiaBa: Ornella Muti (ph Manuel Litran, 1977) -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti

Yeslife

Quarant’anni dopo l’enorme successo de Il Bisbetico Domato, Ornella Muti ricrea una delle scene cult del film con Adriano Celentano grazie alla figlia Naike Rivelli. Sono trascorsi anni da quel 1980 i ...S’intitola “Luce! In memoria di Alfio Contini” la rassegna che si svolgerà oggi e domani con la direzione artistica di Ecista Srls&Gerry Guida, con il patrocinio A.I.C. (Autori Italiani Cinematografia ...Naike Rivelli continua a far polemica. La figlia di Ornella Muti si esibisce in un bacio saffico su Instagram e va all’attacco Naike Rivelli sempre più esagerata e fuori le righe. La modella e figlia ...