"No all'accordo con la Cina". Bomba Usa, Pompeo attacca il Vaticano: a rischio autorità morale (Di domenica 20 settembre 2020) Siluro degli Stati Uniti contro il Vaticano per bloccare il rinnovo dell'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo scende in campo e con un tweet attacca Papa Francesco e la Chiesa a pochi giorni dalla visita ufficiale a Roma, prevista il prossimo 29 settembre: "Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Ma l'abuso del Pcc sui fedeli è solo peggiorato. Il Vaticano metterebbe a rischio la sua autorità morale, se rinnovasse l'accordo" cinguetta sul profilo istituzionale rimandando a una sua pubblicazione scritta per la rivista First Things, in merito ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Siluro degli Stati Uniti contro ilper bloccare il rinnovo dell'con lasulla nomina dei vescovi. Il segretario di Stato Usa Mikescende in campo e con un tweetPapa Francesco e la Chiesa a pochi giorni dalla visita ufficiale a Roma, prevista il prossimo 29 settembre: "Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto uncon il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Ma l'abuso del Pcc sui fedeli è solo peggiorato. Ilmetterebbe ala sua, se rinnovasse l'" cinguetta sul profilo istituzionale rimandando a una sua pubblicazione scritta per la rivista First Things, in merito ...

