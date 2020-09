Suarez ha superato l’esame d’italiano: la clamorosa rivelazione di un docente sulla Juventus (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez si è allenato in mattinata con il Barcellona, nel pomeriggio si è invece trasferito in Italia per affrontare l’esame di italiano. La prova è durata circa mezz’ora, l’esame è stato superato con successo. All’esterno presenti anche alcuni tifosi della Juventus che hanno chiesto a gran voce l’arrivo del ‘Pistolero’. Il calciatore uruguaiano ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello ‘b1’: produzione orale e scritta e comprensione orale e scritta. Poi è partito per far ritorno in Spagna. Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana Luis Suarez “ha pensato a una che potete ben immaginare”. Sono le clamorose rivelazioni riportate all’ANSA da ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Luissi è allenato in mattinata con il Barcellona, nel pomeriggio si è invece trasferito in Italia per affrontare l’esame di italiano. La prova è durata circa mezz’ora, l’esame è statocon successo. All’esterno presenti anche alcuni tifosi dellache hanno chiesto a gran voce l’arrivo del ‘Pistolero’. Il calciatore uruguaiano ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello ‘b1’: produzione orale e scritta e comprensione orale e scritta. Poi è partito per far ritorno in Spagna. Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana Luis“ha pensato a una che potete ben immaginare”. Sono le clamorose rivelazioni riportate all’ANSA da ...

