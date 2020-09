Diletta Leotta beccata con il nuovo scapolo d'oro. Lui è l'ex di Anna Safroncik - (Di giovedì 17 settembre 2020) Novella Toloni La conduttrice sportiva è stata pizzicata in barca dal settimanale Chi in compagnia di un affascinante uomo nonché ex fidanzato di Anna Safroncik Ci risiamo. Diletta Leotta è stata paparazzata con un nuovo presunto compagno e il gossip si infiamma anche se l'estate è ormai alle spalle. Lui è l'ex di Anna Safroncik, lei (quest'ultima) è il presunto flirt estivo di Ignazio Moser, l'altra è Diletta Leotta che, a quanto pare, avrebbe definitivamente archiviato la storia con il pugile Daniele Scardina. nodo 1883106 La conduttrice sportiva è ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Novella Toloni La conduttrice sportiva; stata pizzicata in barca dal settimanale Chi in compagnia di un affascinante uomo nonché ex fidanzato diCi risiamo.; stata paparazzata con unpresunto compagno e il gossip si infiamma anche se l'estate; ormai alle spalle. Lui; l'ex di, lei (quest'ultima); il presunto flirt estivo di Ignazio Moser, l'altrache, a quanto pare, avrebbe definitivamente archiviato la storia con il pugile Daniele Scardina. nodo 1883106 La conduttrice sportiva; ...

